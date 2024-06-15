У Зеленського розповіли, що Китай змінив важливий пункт у своєму першопочатковому мирному плані

Тепер Пекін у своєму плані не прагне повернутися до міжнародного права.
Китай змінив пункт у своєму першопочатковому мирному плані, який стосувався відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.
Про це в етері телемарафону заявив заступник керівника Офісу Президента Микола Точицький.
Він зазначив, що тепер Пекін у своєму плані не прагне повернутися до міжнародного права.
"Ми з увагою поставилися до китайського плану з 12 пунктів і пунктом номер один був пункт про територіальну цілісність і суверенітет, дотримання всіх положень Статуту ООН. А нова пропозиція, яка виявилася із 6 пунктів, абсолютно не відображає ті початкові намагання Китаю повернутися до міжнародного права", - розповів Точицький.
Він нагадав, що Китай постійно заявляє про мирний процес, але водночас наполягає, що "без участі Російської Федерації не можна робити будь-якого роду саміти, присвячені регулюванню ситуації довкола України".
"А якщо чесно казати — російської агресії. Ми розуміємо, що без чіткого розуміння, що це є агресія проти України, що це Російська Федерація порушила засадничі положення міжнародного права, навряд чи діалог буде конструктивним", - відзначив Точицький.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай підбурює країни прийняти його "мирний план" щодо України.
Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський заявив про можливість діалогу з Китаєм, але назвав умови.
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