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У Зеленського розповіли, що переговори з росіянами не почнуться ще кілька годин: яка причина

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У Зеленського розповіли, що переговори з росіянами не почнуться ще кілька годин: яка причина

Associated Press

На порядку денному питання миру.

В Офісі президента України повідомили, що призначені на сьогодні переговори з росіянами не почнуться ще кілька годин через дуже складну логістику і заходи безпеки для нашої делегації.

Про це повідомив речник президента України Сергій Никифоров, пише НВ.

Він зазначив, що на порядку денному стоїть питання миру.

«А вже яким чином його досягти — визначать на перемовинах», — додав речник Зеленського.

За його словами, наразі працюватиме передова делегація, яка має визначить умови перебігу подальших переговорів.

Як повідомлялось, українська делегація прибула до кордону з Білоруссю на переговори з Росією.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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