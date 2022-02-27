У Зеленського розповіли, що переговори з росіянами не почнуться ще кілька годин: яка причина

У Зеленського розповіли, що переговори з росіянами не почнуться ще кілька годин: яка причина

На порядку денному питання миру.

В Офісі президента України повідомили, що призначені на сьогодні переговори з росіянами не почнуться ще кілька годин через дуже складну логістику і заходи безпеки для нашої делегації.

Про це повідомив речник президента України Сергій Никифоров, пише НВ.

Він зазначив, що на порядку денному стоїть питання миру.

«А вже яким чином його досягти — визначать на перемовинах», — додав речник Зеленського.

За його словами, наразі працюватиме передова делегація, яка має визначить умови перебігу подальших переговорів.

Як повідомлялось, українська делегація прибула до кордону з Білоруссю на переговори з Росією.