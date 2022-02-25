У Зеленського спростували заяви РФ, що Україна відмовилася від переговорів

У Зеленського спростували заяви РФ, що Україна відмовилася від переговорів

За словами речника Зеленського, зараз сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

Речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров спростував заяви скандальної представниці МЗС РФ Марії Захарової про те, що Україна відмовилася від переговорів.

Про це він написав у Facebook.

"Маю спростувати заяви про те, що ми відмовилися від переговорів. Україна була і залишається готовою говорити про припинення вогню і мир. Це наша незмінна позиція. Ми відповіли згодою на пропозицію президента Російскої Федерацї. Безпосередньо в ці години сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу. Що швидше почнуться переговори, то більше буде шансів відновити нормальне життя", — зазначив Никифоров.

Про те, що Україна начебто відмовилася від переговорів, повідомляв і речник Путіна Дмитро Пєсков, пережає ДТ.

"У контексті пропозиції Зеленського президент Путін погодився доручити організувати переговори у Мінську. Цю інформацію було доведено до українців. Путін відразу ж зателефонував *(самопроголошеному. — Ред) президентові Олександру Лукашенку і домовився про те, що білоруська сторона і президент зроблять все для того, щоб найкращим чином організувати переговори. Одразу ж було сформовано делегацію. Усю цю інформацію було доведено до українців", — говорив Пєсков.

За його словами, Київ вивчив пропозицію агресора і відмовився від переговорів у Мінську, запропонувавши як переговорний майданчик Варшаву.