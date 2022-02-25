У Зеленського спростували заяви РФ, що Україна відмовилася від переговорів

За словами речника Зеленського, зараз сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.
Речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров спростував заяви скандальної представниці МЗС РФ Марії Захарової про те, що Україна відмовилася від переговорів.
Про це він написав у Facebook.
"Маю спростувати заяви про те, що ми відмовилися від переговорів. Україна була і залишається готовою говорити про припинення вогню і мир. Це наша незмінна позиція. Ми відповіли згодою на пропозицію президента Російскої Федерацї. Безпосередньо в ці години сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу. Що швидше почнуться переговори, то більше буде шансів відновити нормальне життя", — зазначив Никифоров.
Про те, що Україна начебто відмовилася від переговорів, повідомляв і речник Путіна Дмитро Пєсков, пережає ДТ.
"У контексті пропозиції Зеленського президент Путін погодився доручити організувати переговори у Мінську. Цю інформацію було доведено до українців. Путін відразу ж зателефонував *(самопроголошеному. — Ред) президентові Олександру Лукашенку і домовився про те, що білоруська сторона і президент зроблять все для того, щоб найкращим чином організувати переговори. Одразу ж було сформовано делегацію. Усю цю інформацію було доведено до українців", — говорив Пєсков.
За його словами, Київ вивчив пропозицію агресора і відмовився від переговорів у Мінську, запропонувавши як переговорний майданчик Варшаву.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.