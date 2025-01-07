У Зеленського відповіли, чи подумують про зміну конституційного ладу в Україні

Ірина Мудра сказала, що після закінчення воєнного стану потрібно буде вносити дуже багато змін до Конституції.

Наразі не ведуться розмови про зміну конституційного ладу в Україні з парламентсько-президентської на президентсько-парламентську державу.

Про це заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра сказала в інтерв'ю "РБК-Україна".

Мудра відповіла на запитання, чи змінюватимуть після війни конституційний лад в Україні з парламентсько-президентської на президентсько-парламентську державу.

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"Нам після закінчення воєнного стану потрібно буде вносити дуже багато змін до Конституції. Це однозначно відкрите питання щодо внесення змін до Конституції. Власне, розмови про зміну конституційного ладу наразі не ведуться", – сказала заступниця голови ОП.

До слова, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори в країні відбудуться одразу після закінчення війни.

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