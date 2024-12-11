У Зеленського відповіли, чи піде Трамп на умови Путіна щодо закінчення війни в Україні

Майбутній президент США Дональд Трамп має бачення закінчення війни в Україні. Водночас він хоче швидких рішень, які б можна було назвати "проамериканськими". Проте поступки з боку Києва означали б "пропутінський" сценарій.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі "РБК-Україна".

"Безумовно, з точки зору, скажімо так, інформаційності сьогоднішніх часів пану Трампу хотілося б, щоб були ухвалені негайні рішення, які будуть "протрампівські" чи там "проамериканські"... Але є один нюанс", — сказав Подоляк.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк також зазначив, що Трампу не вдасться завершити війну в Україні в межах сценарію кремлівського очільника Володимира Путіна, а потім казати, що саме він — президент США — поклав цьому край.

"Тож грати за сценарієм Путіна, мені здається, дивно буде. Якщо адміністрація Трампа захоче зіграти другим номером і підіграти Путіну... А навіщо це їм?", — розмірковує Подоляк.

За його словами, в Росії розуміють, що вже не вдасться перемогти Україну у війні, через що для Кремля важливо "обнулити репутацію Штатів" й закінчити війну на своїх умовах, щоб продемонструвати світу, хто є "глобальним лідером".

Нагадаємо, радник голови ОП також заявив, що Україна готова до переговорів з Росією. Водночас жодних компромісів коштом української держави бути не може.

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