У Зеленського відповіли, чим обернеться порушення Росією домовленостей про перемир'я на морі

У разі порушення домовленостей про перемир'я на морі з боку Росії повинна бути реакція Сполучених Штатів Америки. Білий дім має вжити заходів у відповідь.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону.

"США говорять про те, що потрібна країна чи країни, які будуть моніторити цю ситуацію, фіксувати. Вони говорять про те, що це можуть бути країни інші. Зокрема, звучала Саудівська Аравія, де вчора відбувалися переговори. США виходили з цієї пропозицією до Саудівської Аравії", — сказав він.

За його словами, технічне порушення режиму тиші мають фіксувати монітори і передавати інформацію США. Після цього Вашингтон повинен реагувати відповідно.

"Далі США, отримавши від монітора таку інформацію, мають вживати відповідні дії. Адже ми говоримо про те, що США є фасилітатором виконання таких домовленостей. Якщо домовленості порушуються, США мають реагувати", — пояснив заступник керівника ОП.

Нагадаємо, аналітики ISW знайшли суттєві суперечності в заявах Росії, України і США після переговорів в Ер-Ріяді. Зокрема, подробиці залишаються незрозумілими. Окрім того, додають в ISW, досить складно оцінити їхню специфіку за відсутності підписаних Росією та Україною офіційно опублікованих спільних текстів угод.

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