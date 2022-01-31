У Зеленського відповіли на можливість проведення переговорів з Путіним у Китаї

У Зеленського відповіли на можливість проведення переговорів з Путіним у Китаї

Речник президента України зазначає, що Україна схвалює готовність Росії до двосторонніх переговорів.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Кремля про те, що очільники України та Росії, ймовірно, можуть зустрітися під час відкриття Олімпіади в Пекіні, що стартує вже 4 лютого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прессекретаря президента Сергія Нікіфорова.

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Так, вихідними в російському Кремлі не виключили, що під час відкриття зимової Олімпіади в Китаї могла б пройти зустріч Путіна та Зеленського. Водночас, за словами Нікіфорова, у Зеленського "немає планів щодо візиту на відкриття".

"Станом на сьогоднішній день в календарі Володимира Зеленського немає візиту до Китаю. Найближчими днями у президента заплановані зустрічі в Києві: з Моравецьким, Джонсоном, Рютте, Ердоганом", - зазначив Нікіфоров.

За його словами, перемовини з керівництвом Польщі, Великобританії, Нідерландів і Туреччини необхідні для консолідації міжнародної підтримки навколо України.

Крім того, у Зеленського зазначають, що схвалюють готовність Росії до двосторонніх переговорів.

"У той же час, ми вітаємо, що в Кремлі нарешті почали усвідомлювати безальтернативність прямих контактів і заговорили про можливість зустрічі президентів", - додав Нікіфоров.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про можливість стати посередником між Україною та Росією на тлі зростання напруженості через стягнення військ РФ до українського кордону. У зв'язку з цим Ердоган запросив Володимира Путіна та Володимира Зеленського для діалогу до Анкари та сам поїде до Києва для зустрічі із українським керівництвом.