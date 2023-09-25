У Зеленського відреагували на атаку по Одесі: "Кожен удар матиме відповідь"

Єрмак заявив про необхідність "задушити" російський ВПК, щоб знищити його можливості виготовляти смертельну зброю.

Нічну атаку по Одесі прокоментував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, запевнивши, що на кожен удар по державі росіяни отримуватимуть відповідь.

Про це очільник ОП написав у Мережі 25 вересня.

"Кожен удар по Україні для росіян матиме відповідь", – запевнив Єрмак.

Необхідна демілітаризація Росії

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Він наголосив, що демілітаризація Росії – це необхідність: "Оскільки світ не має терпіти божевільного з ракетами. Набагато розумніше – позбавити божевільного можливостей використовувати озброєння, а також самих озброєнь".

Керівник президентського офісу зауважив, що є різні методи. Один із них – санкції проти російського ВПК.

"Задушити ВПК рф означатиме знищити їх можливості виробляти смертоносну зброю і відкинути їх військові спроможності в далеке минуле", – пояснив Єрмак.

Він додав, що поки що ворог ще має змогу "здійснювати акти терору, як цієї ночі в Одесі", але, "чим далі, тим більше він їх втрачатиме".

Готель на Морвокзалі в Одесі – фото до та після атаки / Фото: ДСНС України у Telegram

Що відомо про атаку по Одесі та області

Російські війська в ніч проти 25 вересня атакували Одесу та область дронами-камікадзе, ракетами "Калібр" та "Онікс". Внаслідок атаки в Одесі знищено Морський вокзал та готель на його території. В Одеській області під ударом опинилася припортова інфраструктура, зруйновані зерносховища, є руйнування на складі та в приватному будинку, в кількох будинках вибиті вікна. Постраждали чоловік та жінка.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни вгатили по візитівці Одеси!

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