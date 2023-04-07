У Зеленського відреагували на фейк про біолабораторії: "Брехливі спроби Росії виправдати агресивні дії"

Водночас Подоляк зазначив, що інші країни мають нарешті сповна насолодитися російською "пропагандистською дурістю".

Заяви представників Росії про начебто наявність в Україні американських біолабораторій є незграбними спробами виправдати власну агресію.

Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк написав у Мережі.

"Рф знову начебто виявила "американські біолабораторії" в Україні? Який усе-таки безглуздий, незграбний і передбачуваний вигляд мають зараз брехливі спроби Росії виправдати свої агресивні дії..." – прокоментував радник голови ОП.

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"Утім, це чудово! Інші країни мають нарешті сповна насолодитися ru-пропагандистською дурістю", – додав Подоляк.

Нагадаємо, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ генерал-лейтенант Ігор Кирилов 7 квітня озвучив уже застарілі пропагандистські тези про начебто діяльність в Україні біолабораторій США. Та на Україні він не зупинився і озвучив брехню про серйозні побічні ефекти вакцини Pfizer "через змову в США". Генерал також заявив, що начебто пандемія коронавірусу штучно підживлюється удосконаленими штамами збоку.

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