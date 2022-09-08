У Зеленського відреагували на пропозицію Берлусконі та Меркель стати посередниками в переговорах із РФ

В Офісі президента відкинули пропозицію, що Берлусконі та Меркель можуть стати посередниками у переговорах між Україною та РФ.

У Зеленського наголосили, що Україна не довіряє цим політикам.

Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Дивні пропозиції певних діячів стати посередниками між Україною та Росією варто розглядати, як спробу використати тему України для реанімації імені у своїх країнах. Будь-який посередник мусить мати довіру, авторитет, актуальність. Ані Берлусконі, ані Меркель цього точно не мають. Щоб що?" - написав Подоляк.

Дивні пропозиції певних діячів стати посередниками між та варто розглядати як спробу використати тему для реанімації імені у своїх країнах. Будь-який посередник мусить мати довіру, авторитет, актуальність. Ані Берлусконі, ані Меркель цього точно не мають. Щоб що? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 8, 2022

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі хоче долучитися до врегулювання війни в Україні, розпочатої РФ на чолі з диктатором Кремля Володимиром Путіним. Сільвіо Берлусконі заявив, що готовий разом із колишньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель стати посередником у переговорах із диктатором РФ Володимиром Путіним щодо війни в Україні.

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