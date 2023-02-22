У Зеленського відреагували на збіговисько з Путіним у "Лужниках": "Явне психічне відхилення"

Подоляк переконаний, що після війни російське суспільство стане об’єктом для психомедичних досліджень.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що святкування в Росії річниці масового геноциду українців на концерті у "Лужниках" – це прояв психічного відхилення.

Про це радник голови ОП написав у Мережі.

Він переконаний, що після війни російське суспільство стане об’єктом для психомедичних досліджень.

"Безумовно, після війни Рф і російське суспільство обов’язково стануть об’єктом для психомедичних досліджень. Бо зібрати десятки тисяч людей на стадіоні для демонстративного святкування річниці масового геноциду українців – це явне психічне відхилення", – йдеться в заяві Подоляка.

Нагадаємо, на московському стадіоні "Лужники" 22 лютого росіяни відсвяткували річницю вторгнення до України. Учасниками події стали російські пропагандисти, прихильники Кремля, а також поспіхом виступив президент РФ Володимир Путін. Більшість учасників святкування виявилися просто проплаченою "масовкою".

Зауважимо, що біля стадіону "Лужники" помітили установку ППО "Панцирь-С1".

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