В ОП відреагували на заяву Росії про залучення до переговорів ООН та інших країн

Сергій Лещенко заявив, що Україна не впливає на формат переговорів США та РФ, але звернув увагу на ризики участі ООН.

Радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко прокоментував заяву представника Росії про залучення до переговорів між Москвою та Вашингтоном ООН та інших країн.

Свою заяву Лещенко озвучив у телеефірі.

За словами радника голови ОП, Україна не може диктувати, кого США чи Росія залучатимуть до своїх переговорів, адже це питання їхнього вибору.

"Зрозумійте, що це ж не наші переговори (між США та Росіжєю – ред.). Ми не можемо впливати на формат. Ми ж могли і не хотіти Беседу цього бачити, і не хотіли бачити, можливо, когось іншого", – сказав Лещенко.

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Водночас він вказав на потенційні складнощі, які можуть виникнути через вплив Росії на ООН.

"Якщо Росія воліє бачити там ООН, це може свідчити тільки те, що у неї є якісь важелі впливу на Організацію Об’єднаних Націй – право вето у Раді безпеки. Якщо вони через право вето будуть зупиняти рішення, які їм не подобаються, то це зробить переговорний процес набагато складнішим, або й неможливим. Ми це проходили вже багато разів", – висловися радник керівника президентського офісу.

Нагадаємо, раніше один із учасників російської делегації Григорій Карасін заявив, що переговори РФ та США щодо припинення вогню будуть продовжені, і до них залучать ООН та інші країни.