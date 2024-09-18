У Зеленського висловились про схиляння України до переговорів і "замороження" війни

Михайло Подоляк виключає, що хтось у європейських чи американських елітах спробує "примусити Україну після 2,5 року війни стати на коліна".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Захід не схиляє Україну до переговорів із Росією. Він також виключив "замороження" війни.

Про це Подоляк сказав у коментарі на YouTube-каналі "РБК-Україна".

За словами радника голови ОП, Захід не схиляє Україну до переговорів з РФ, але періодично такі "хвилі" в іноземних медіа з'являтимуться.

"Я, чесно кажучи, розумію, що періодично такі хвилі (в західних ЗМІ – ред.) будуть. Тому що ці ж люди – вони ж шахматисти. Я так називаю з іронією. Тому що вони всі сидять за великою шахівницею, знаходяться в 10 тисячах кілометрів від війни, не усвідомлюють що це таке, що таке Росія", – висловився Подоляк.

Він запевнив, що жодного тиску на Україну немає.

Радник голови ОП також сказав, що за 2,5 року повномасштабної війни Росія не змогла продемонструвати те, чого всі інші так боялись. Прогнози щодо швидкої окупації України не втілились у життя, і ворогу вже точно не вдасться це реалізувати.

Окрім того, за словами Подоляка, Захід розуміє, що Україна ефективно воює навіть за обмежених ресурсів, тож тиск на Київ був би дивним.

"Будь-яка "заморозка" буде означати, що Росія буде пришвидшувати ескалацію. Тобто вона буде робити апгрейд армії, шукати ресурси і можливості, буде активно інвестувати в пропаганду, буде впливати на суспільства європейських і північноамериканських країн, щоб вони не займали проукраїнську позицію. І ми з вами будемо мати наступний етап війни. Більш масштабний, набагато більш агресивніший", – розповів радник голови президентського офісу.

Він наголосив, що примусити Україну після 2,5 року війни "стати на коліна – це дивно було б".

"Я не думаю, що сьогодні знайдеться хтось у європейських чи американських елітах, хто буде про це говорити відверто і прямо", – додав Подоляк.

До слова, за інформацією видання Bloomberg, західні партнери України розглядають закінчення війни шляхом перемовин 2025 року. Але рішення про переговори мають ухвалювати лише в Україні.

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