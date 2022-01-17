У Зеленського вважають, що Порошенко перетворив своє повернення на "політичний TikTok" та "істеричний концерт"

У Зеленського вважають, що Порошенко перетворив своє повернення на "політичний TikTok" та "істеричний концерт"

Подоляк певен, що скандалізація, яку використовує пан Порошенко, все більше і більше працює на очевидний розкол українського суспільства, все більше і більше дискредитує нашу державу.

У команді Володимира Зеленського вважають, що Петро Порошенко перетворив своє повернення на "політичний TikTok" та "істеричний концерт".

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, пише ВВС News Україна.

"Все, що робить у публічному полі пан Порошенко, не має відношення до держави, реальної політики, адекватної політичної конкуренції. Це скоріше спроби зайняти своє місце в хайповому потоковому політичному TikTok", - вважає Подоляк.

За його словами, замість просто повернутися до країни та пройти передбачені законом судові процедури, Порошенко розіграв "фестиваль презирства до процесуальних процедур" і зумів перетворити на істеричний концерт навіть рутинні дії прикордонників у аеропорту.

"На кожному кроці була брехня, кожна заява супроводжувалася фейками", - прокоментував цю ситуацію Подоляк.

На думку радника голови Офісу президента, Порошенкові потрібні такі скандали, щоб не говорити зі своїми прихильниками "про сумнівні відносини з паном Медведчуком".

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Подоляк певен, що скандалізація, яку використовує пан Порошенко, все більше і більше працює на очевидний розкол українського суспільства, все більше і більше дискредитує нашу державу.

"В жодній цивілізованій державі світу не можна очікувати від політиків таких "концертів", як пан Порошенко сьогодні влаштував в аеропорту", - сказав Подоляк.

За його словами, експрезидентові варто було б "повернути цю карикатурну ситуацію в пристойне русло хоча б із відчуття поваги до країни".

Нагадаємо:

Колишній президент Петро Порошенко, який у понеділок вранці, 17 січня, повернувся з Польщі до України, деякий час не міг пройти паспортний кордон в аеропорту "Жуляни", де на його чекав багатолюдний мітинг. Експрезидент сказав, що у нього під приводом перевірки забрали паспорт і не пускають до України. Згодом паспорт віддали, і Порошенко вважає, що в цьому є заслуга журналістів і людей. Однак згодом у ДБР заявили, що слідчі лише хотіли вручити Порошенкові повістку на виклик до суду. Прикордонники теж запевнили, що діяли згідно з законом.

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