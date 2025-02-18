У Зеленського з’явився важіль впливу на Трампа – Forbes

Президент України може дочекатися мирних умов, які насправді вигідні для його держави.

Українська артилерія підірвала російську штурмову групу в Улакли Донецької області. Це свого роду перемога на полі бою, яка дає Україні важіль впливу на президента США Дональда Трампа.

Про це йдеться у статті Forbes.

У катаклізмі артилерійських і безпілотних ударів українські війська розбили атаку російських військ у місті Улакли та його околицях 16 лютого або незадовго до того.

Дрони-розвідники українського артилерійського угруповання "Тиваз" зафіксували близько 10 знищених і покинутих російських машин.

Один із кількох невдалих ворожих штурмів у південно-східному куточку Донецької області за останні дні міг бути сигналом провалу російського наступу в цьому районі. Політичні наслідки є глибокими.

Також читайте Швидше домовитися з Путіним: чому Трамп помиляється щодо угоди з Росією і чого остерігатися Україні

Ще два тижні тому російська армія мала імпульс. Вона вибили українську оперативно-стратегічну групу "Хортиця" з Великої Новосілки, що за кілька кілометрів на південь від Улакли. Ворог був готовий переслідувати українські війська, які відступають, і потенційно досягти прориву в районі, де Донеччина зустрічається із Запорізькою областю.

Прорив РФ на фронті малоймовірний

Зараз російський прорив виглядає малоймовірним.

"Втомлений втратами та напруженими боями за останній місяць противник не зможе швидко переслідувати Хортицьку ОСГ, підрозділи якої відступають із Великої Новосілки", – пояснили в Українському центрі оборонних стратегій.

Окупанти не тільки зазнали значних втрат під час свого скромного просування вздовж Донецько-Запорізького кута, але й відчувають більшу нестачу військ і техніки, що змусило їх визначити пріоритетність своїх атак.

У відчайдушних прагненнях знищити так званий український виступ у Курській області та захопити Покровськ росіяни відтягують ресурси з південної частини Донеччини.

"Противник не зможе прорватися до Запорізької чи Дніпропетровської областей, оскільки у них немає необхідних військ, засобів і ресурсів", – зазначили у центрі оборонних стратегій.

Аналітична група стверджує, що "план згортання південноукраїнського фронту та наступу на Запоріжжя є нездійсненним".

Росія не перемагає на полі бою, але може перемогти за столом переговорів

Вичерпання російського наступу на південному сході України відбувається у небезпечний для Кремля час. Адміністрація президента США Дональда Трампа погрожувала покинути Україну, якщо її влада не погодиться на схему вимагання корисних копалин на 500 млрд дол. Водночас повідомлялося, що Трамп розглядає можливість виведення американських військ із країн НАТО, які межують з Росією.

У статті зазначається, що Україна і Європа загалом борються з можливістю того, що 80-річна потужна підтримка США європейської безпеки може закінчитися дивним і раптовим чином. Враховуючи хаос, який став результатом відступу Америки, режим президента Росії Володимир Путін має бути у найсильнішій позиції, щоб вимагати величезних територіальних поступок в обмін на припинення ширшої війни з Україною.

Але насправді Росія не перемагає на полі бою в Україні. Там, де її сили досягають успіхів, просування зазвичай вимірюється метрами і може коштувати цілих піхотних рот із десятками військ.

Українські військові намагаються мобілізувати достатні сили. Але російська армія теж бореться – і саме вона повинна просунутися на сотні миль проти технологічно розвиненого ворога, щоб досягти початкових цілей Москви, включно зі зміною влади в Києві, лише силою.

Також читайте Європейські лідери закликали Україну не погоджуватись на припинення вогню без мирної угоди

"Російська армія об’єктивно зазнала невдачі. І вони не мають сил коли-небудь оговтатися від того ступеня, до якого вони зазнали невдачі. Росія не може виграти цю війну на полі бою", – зазначив аналітик Ендрю Перпетуа.

Але РФ може здобути перемогу за столом переговорів, якщо з якихось причин Україна піддасться тиску США, щоб припинити війну на вигідних для Москви умовах.

Зеленський може дозволити собі ввічливо сказати "ні" Трампу

На щастя для України, президент Володимир Зеленський розуміє політичну динаміку і поки що відмовляється здаватися. За словами засновника аналітичної групи Ukrainian Frontelligence Insight Татарігамі, Зеленський публічно щедро хвалив Трампа, водночас рішуче відмовляючись підписати меморандум про угоду з використанням корисних копалин, який Білий дім надіслав йому з орфографічними помилками, "поки що він дуже добре вів переговори".

За оцінками Перпетуа, добре озброєна власною промисловістю, своїми європейськими союзниками та адміністрацією колишнього президента США Джо Байден, "Україна має достатньо грошей, щоб профінансувати весь 2025 рік і частину 2026 року".

"У них достатньо зброї та боєприпасів, щоб прослужити більшу частину 2025 року, і за допомогою інших країн (плюс ці гроші) вони зможуть воювати до 2026 року без проблем", – вважає аналітик.

Тож Зеленський може дозволити собі ввічливо сказати "ні" Трампу, поки українські війська продовжують щодня ліквідовувати та калічити сотні російських окупантів. Президент України може дочекатися мирних умов, які насправді вигідні для його держави.

За іронією долі, це дає Зеленському важіль впливу на Трампа, оскільки той хоче, щоб його знали як людину, яка принесла мир Україні.

"Єдиний спосіб для Трампа досягти миру – це чесна угода з гарантіями для України", – наголосив Татарігамі.

До слова, напередодні Зеленський заявив, що підтримує укладання угоди зі США щодо інвестицій у видобуток корисних копалин, але наголосив, що документ повинен містити пункти про гарантії безпеки для України.