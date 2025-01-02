У Зеленського зробили заяву про можливі переговори з РФ щодо припинення війни

За словами Михайла Подоляка, "багато говорять про переговори, але це ілюзія".

Жоден переговорний процес про закінчення війни неможливий, тому що Росію не змусили заплатити достатньо високу ціну.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє BBC.

У публікації видання йдеться, що наразі українські посадовці відкидають будь-які розмови про тиск або припущення, що приїзд обраного президентом США Дональда Трампа обов’язково означає неминучість мирних переговорів.

"Багато говорять про переговори, але це ілюзія. Жодного переговорного процесу не може бути, тому що Росію не змусили заплатити достатньо високу ціну за цю війну", – висловився Подоляк.

До слова, в кінці грудня голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москву не влаштовують пропозиції команди Трампа щодо припинення війни в Україні.

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