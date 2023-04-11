У Зеленського заявили про змови в елітах РФ: "Вони заручники непродуманої стратегії Путіна"

Подоляк також переконаний, що в Росії не буде воєнних перемог.

Еліти в Росії стали заручниками зовсім непродуманої стратегії президента Володимира Путіна, тож у державі безсумнівно виникнуть внутрішні змови.

Таку думку радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк висловив у ефірі телеканалу Freeдом.

"Ось у чому зараз проблема для російської еліти – адже вони заручники абсолютно непродуманої стратегії Путіна. Вони це прекрасно чи підсвідомо, чи прекрасно підсвідомо розуміють. Вони розуміють, що виходу немає", – зауважив радник голови ОП.

Він додав – усі подальші дії Путіна лише погіршують становище російських еліт, і вони добре це розуміють.

"Вони розуміють, що це замкнуте коло, з якого виходу поки немає, тому що воєнних перемог у Росії не буде, безсумнівно. Умовно кажучи, якогось "Мінська-3" у Росії не буде, тому що це, по суті, означає консервацію війни.Взаємна ненависть така, що постійно будуть іскри сяяти і в будь-який момент війна відновилася б, але з урахуванням змінених даних. Тобто Росія зробить роботу над помилками, проведе мілітаризацію економіки", – пояснив Подоляк.

Він додав, що в такому разі Росія стала б державою, яка ладна була б "розміняти все на те, щоби знищити Україну в будь-якому разі". Тому треба завершувати війну вже тепер.

"Так от, із найбільш оптимальних сценаріїв – це, звісно ж внутрішні змови (в РФ – ред.), які, безсумнівно будуть. Тому що все-таки люди – там багато людей молодих, багато людей, які зовсім інакше дивляться на своє власне майбутнє. Навіть не бути вже якимись глобальними лідерами, але принаймні зберегти хоч щось. Безумовно, вони, напевно, такі сценарії починають обмірковувати. Питання – хто там стане організатором", – розповів радник керівника ОП.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов переконаний, що "Путін вичерпав свій часовий ліміт" і невдовзі опиниться на лаві підсудних у Гаазі. "Він помилився у найголовнішому рішенні свого життя – напасти на Україну", – зазначив Данілов.

Зауважимо, за оцінками екскерівника Служби зовнішньої розвідки України Миколи Маломужа, і сам Путін, і військове командування РФ розуміють, що війну вже не виграти. Тому таку перспективу обговорювали на закритій частині Радбезу РФ минулого тижня.

Читайте також: