У Зеленського заявили, що визнання Росією "ЛНР" та "ДНР" означає її відмову від Мінських угод

У Зеленського заявили, що визнання Росією "ЛНР" та "ДНР" означає її відмову від Мінських угод

Примусова паспортизація на окупованих територіях, зміцнення рубльової зони, фактичне підключення окупаційних структур до адміністративної системи РФ – все це суперечить Мінським угодам, заявив Подоляк.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що ухвалення постанов у Держдумі Росії про будь-який формат визнання окупаційних структур на Донбасі може означати лише явну відмову РФ від Мінських документів.

Про це Подоляк сказав у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок, 14 лютого.

"Примусова паспортизація на окупованих територіях, і зміцнення рубльової зони, і фактичне підключення окупаційних структур до адміністративної системи Росії. Все це не просто не передбачено "Мінськом", а суперечить йому", – зазначив радник голови Офісу президента.

Він нагадав, що "всі учасники різнобічних переговорних зусиль щодо припинення війни на Донбасі визнають Мінські документи як базовий шлях для досягнення миру. Неодноразово відповідні заяви звучали і з Росії як офіційна позиція цієї держави".

"Показовий сам факт того, що в російському парламенті з'явилися два проєкти деяких рішень щодо питання про так звані "ДНР" і "ЛНР". Один проєкт рішення здатний миттєво зруйнувати Мінський процес, інший проєкт рішення можна оцінити як підготовку ґрунту для руйнування", – сказав Подоляк.

"Можливо, це свідчить про розбалансування внутрішніх політичних процесів у Росії. Можливо, причина ще в чомусь. Але фактичне ставлення російської сторони до Мінських документів, яке проявляється у таких проєктах, дає змогу робити відповідні висновки", ­– додав радник голови ОП.

Нагадаємо, Рада Держдуми планує підготувати для пленарного засідання палати 15 лютого два проєкти постанови щодо звернення до президента з проханням визнати незалежність самопроголошених республік Донбасу.

У Держдумі розглянуть можливість визнання "ДНР" та "ЛНР" частиною Росії | Новини світу

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