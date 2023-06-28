У Зеленського жорстко відповіли Орбану на його скандальні заяви про Україну

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк жорстко прокоментував останні заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, зокрема про те , що "Україна більше не є суверенною державою", бо нібито залежить від США та Заходу. Так, Подоляк нагадав угорському прем'єру, що Україна вже 489 днів люто обороняє свою свободу, своїх дітей та їхнє майбутнє.

Про це він написав у Twitter.

"@PM_ViktorOrban час усвідомити, що Україна, яка 489 днів люто обороняє свою свободу, своїх дітей та їхнє майбутнє, ефективно протистоячи пострадянській неоімперії із замашками історичного серійного вбивці, яка ще вчора люто лякала своїм беззаконням пів світу, – є абсолютно суб’єктною й суверенною у своїй політиці та рішеннях… Питання в тому, наскільки суб'єктним є сам Орбан, якщо так відверто принижує європейські цінності, суворо дотримуючись російських пропагандистських міфів… І наскільки ж треба не поважати Угорщину, щоб так цинічно втоптувати репутацію власної країни в історичний бруд…", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав співпрацю між Заходом та Києвом "провальною". Прихильник Кремля висловив думку, що виграти війну проти Росії неможливо.

Прем'єр Угорщини також заявив, що не вважає президента-диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем.

Читайте також: