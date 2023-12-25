У Зеленського зробили заяву про можливі переговори з Орбаном

Коли Володимир Зеленський може провести переговори з Віктором Орбаном.

Заступник голови ОП Ігор Жовква заявив, що майбутні можливі переговори президента Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном можуть стосуватися широкого спектра двосторонніх відносин.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" .

"Про наші двосторонні відносини – а це широкий спектр і він не зводиться до питань нацменшин", - сказав він.

Ігор Жовква також додав, що політики можуть обговорити економіку, зокрема транзит між сусідніми державами.

"Ми, безумовно, підготуємо цей візит і працюватимуть команди. Нічого кращого в дипломатії, ніж переговори віч-на-віч, не придумано", - наголосив Жовква.

Нагадаємо, Зеленський під час пресконференції 19 грудня розповів, чи обговорював з Орбаном війну та припинення вогню.

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