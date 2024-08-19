У Зеленського звернулися до росіян на тлі операції на Курщині

Михайло Подоляк зазначив, що росіяни, які звикли сприймати війну як телевізійне шоу, тепер бачать її на власні очі.

На тлі операції в Курській області радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк звернувся до росіян. Як заявив посадовець, якщо росіяни не хочуть бачити війну, то мають примусити своє "керівництво" до миру на справедливих умовах.

Про це Подоляк написав у Мережі 19 серпня.

Радник керівника ОП вказав, що кожна війна страшна, а війна в російському стилі – потворна. РФ віддає перевагу знищенню над захопленням.

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"Десятки років заживатимуть пустелі, випалені російськими бомбами на нашій землі. Деякі міста відновити не вдасться. Ракетно-бомбові удари по лікарнях, зґвалтування людей незалежно від статі та віку, викрадення дітей, розстріли полонених і власних відмовників – реальна "доктрина Герасимова" перетворила злочини на тактику бойових дій", – йдеться в заяві Подоляка.

Він зазначив, що тепер путінська армія воює на території самої Росії, обстрілює та штурмує тамтешні міста й селища. Російські пілоти багатокілограмовими бомбами знищують цивільну інфраструктуру Курської області, змушують десятки тисяч місцевих жителів залишити домівки. А російські солдати грабують крамниці та будинки своїх сусідів-цивільних.

Радник голови ОП зауважив, що росіяни, які звикли сприймати війну як телевізійне шоу, тепер бачать її зблизька, на власні очі.

"Відвернутися більше не вийде: ми не дозволимо. Якщо не хочете бачити війну, ви маєте війну завершити, примусивши своє "керівництво" до миру на справедливих умовах. Та чи можливо це в країні, де неформальне рабство є синонімом справжнього "русского мира"?" – резюмував Подоляк.

До слова, як повідомило Financial Times, Росія досі не зібрала достатньо сил, щоб протистояти українському вторгненню на Курщині. Натомість командування армії РФ стягує з усієї країни до регіону недосвідчених солдатів-строковиків, "люди нажахані".

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