У Зеленського назвали, які чутливі питання "мирного плану" потребують особистої розмови президентів України та США

Михайло Подоляк / © Associated Press

Україна зацікавлена ​​знайти той конструкт, який дозволить зупинити активні бойові дії.

Про це повідомив радник очільника Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк.

«Для нас важливо розділяти офіційні документи і все, що відбувається навколо них. Є позиція адміністрації США щодо „мирного плану“, яку ми обговорюємо на кількох майданчиках з американцями та європейцями. Йдеться про спробу створити реалістичний механізм припинення війни: гарантії безпеки, роль союзників, наслідки для Росії в разі повторної агресії. Це складна та крихка дискусія, у якій кожне слово на вагу золота», — зазначив він.

«Найбільш чутливі питання — території, чисельність війська, альянсні можливості — вимагають розмови на найвищому рівні між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Президент України в будь-який момент готовий бути на такій зустрічі. Зрозуміло, що без особистої розмови президентів коректно відповісти на найчутливіші питання неможливо. Так само зрозуміло, що РФ поки не демонструє бажання закінчувати війну», — додав він.

Нагадаємо, видання Bloomberg повідомило, що Віткофф консультував російських радників Путіна. Про це стало відомо зі стенограми розмови політиків, яка відбулася у жовтні. Американський посадовець радив Кремлю, як за допомогою лестощів запропонувати президенту США Дональду Трампу «мирний план» щодо України. Ця розмова передувала появі скандального «мирного плану Трампа» з 28 пунктів.

Після цього Путін і Трамп провели двогодинну розмову, яку обидва назвали продуктивною. Російський диктатор справді привітав американського лідера з досягненням угоди щодо перемир’я в Газі та нахвалював його зусилля як «президента миру» — саме так, як радив Ушакову Віткофф.

Видання The Telegraph написало, що витік телефонної розмови між Віткоффом та Ушаковим викрив незграбні спроби американця «тренувати» Кремль, як поводитися з Трампом. Попри попередній успіх спецпредставника президента США у Газі, його недостатня дипломатична підготовка стала очевидною.