У Зеленського назвали, які чутливі питання "мирного плану" потребують особистої розмови президентів України та США
Михайло Подоляк наголошує на важливості розділяти офіційні документи і все, що відбувається навколо них. І Україна обговорює на кількох майданчиках саме позицію адміністрації США щодо «мирного плану».
Україна зацікавлена знайти той конструкт, який дозволить зупинити активні бойові дії.
Про це повідомив радник очільника Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк.
«Для нас важливо розділяти офіційні документи і все, що відбувається навколо них. Є позиція адміністрації США щодо „мирного плану“, яку ми обговорюємо на кількох майданчиках з американцями та європейцями. Йдеться про спробу створити реалістичний механізм припинення війни: гарантії безпеки, роль союзників, наслідки для Росії в разі повторної агресії. Це складна та крихка дискусія, у якій кожне слово на вагу золота», — зазначив він.
«Найбільш чутливі питання — території, чисельність війська, альянсні можливості — вимагають розмови на найвищому рівні між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Президент України в будь-який момент готовий бути на такій зустрічі. Зрозуміло, що без особистої розмови президентів коректно відповісти на найчутливіші питання неможливо. Так само зрозуміло, що РФ поки не демонструє бажання закінчувати війну», — додав він.
Нагадаємо, видання Bloomberg повідомило, що Віткофф консультував російських радників Путіна. Про це стало відомо зі стенограми розмови політиків, яка відбулася у жовтні. Американський посадовець радив Кремлю, як за допомогою лестощів запропонувати президенту США Дональду Трампу «мирний план» щодо України. Ця розмова передувала появі скандального «мирного плану Трампа» з 28 пунктів.
Після цього Путін і Трамп провели двогодинну розмову, яку обидва назвали продуктивною. Російський диктатор справді привітав американського лідера з досягненням угоди щодо перемир’я в Газі та нахвалював його зусилля як «президента миру» — саме так, як радив Ушакову Віткофф.
Видання The Telegraph написало, що витік телефонної розмови між Віткоффом та Ушаковим викрив незграбні спроби американця «тренувати» Кремль, як поводитися з Трампом. Попри попередній успіх спецпредставника президента США у Газі, його недостатня дипломатична підготовка стала очевидною.