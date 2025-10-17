ТСН у соціальних мережах

У Зеленського назвали ключове питання зустрічі з Трампом

Україна очікує від Трампа рішення, що дозволить купувати будь-яке необхідне озброєння, зокрема ракети Tomahawk.

Автор публікації
Ірина Лаб'як
© ТСН.ua

Одним із ключових питань, які президент України Володимир Зеленський планує обговорити з американським колегою Дональдом Трампом, є розширення переліку систем озброєння, які США погодяться продати Києву.

Про це повідомляє видання Axios із посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

На вершині українського «списку бажань» — далекобійні крилаті ракети Tomahawk. За словами Єрмка, Українадосі очікує рішення і вважає, що «такого типу озброєння може стати переломним фактором».

Керівник ОП наголосив, що Києву потрібні ці ракети для ураження заводів із виробництва дронів і ракет, розташованих глибоко на території Росії.

Єрмак також повідомив, що Україна прагне отримати й інші системи озброєння, які потребують американського дозволу.

«Нам потрібне політичне рішення Сполучених Штатів, яке дозволить купувати будь-яку зброю, необхідну для нашої оборони, без жодних обмежень», — сказав очільник президентського офісу.

Нагадаємо, зустріч Зеленського і Трампа відбудеться 17 жовтня і розпочнеться о 20:00 за київським часом. Очікується розмова у неформальній атмосфері за обідом.

Зеленський, за інформацією Bloomberg, має намір запропонувати Трампу інноваційну угоду: передавання Києву систем Patriot та ракет Tomahawk в обмін на доступ США до передових технологій українських дронів та вигідних газових домовленостей. Зазначається, що Україна підготувала комплексний «військовий та економічний компонент» для забезпечення критичної підтримки.

