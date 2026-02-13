У Зеленського підтвердили нову зустріч з РФ: що відомо

Офіс президента. / © УНІАН

Тристоронні мирні переговори України, Сполучених Штатів Америки і Росії дійсно відбудуться в Женеві 17-18 лютого.

Про це заявив радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин.

Представник ОП підтвердив інформацію Кремля про дати та місце нової зустрічі. З його слів, станом на сьогодні українська делегація готується. Більше деталей він не повідомив.

