У Зеленського підтвердили нову зустріч з РФ: що відомо
Тристоронні мирні переговори України, Сполучених Штатів Америки і Росії дійсно відбудуться в Женеві 17-18 лютого.
Про це заявив радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин.
Представник ОП підтвердив інформацію Кремля про дати та місце нової зустрічі. З його слів, станом на сьогодні українська делегація готується. Більше деталей він не повідомив.
Новина доповнюється