У Зеленського «пішла карта»: дипломат пояснив, чому Трамп раптово засипав Україну компліментами
Роман Безсмертний пояснив, чому Дональд Трамп почав хвалити Зеленського та українських воїнів.
Президент США Дональд Трамп змінив свою риторику щодо України, бо зараз позиції у Володимира Зеленського стали сильнішими.
Таку думку висловив український дипломат і політик Роман Безсмертний в інтерв’ю OBOZ.UA.
«Це кон’юнктура моменту. Якщо говорити мовою самого Трампа, то зараз у Зеленського „пішла карта“. І це видно по реакції Європи. Там чітко розуміють — у Путіна вибір обмежений, фактично це війна без альтернативи», — сказав дипломат.
Безсмертний зауважив, що Трамп сам опинився в складній ситуації. Він опинився між кількома кризами одночасно і не має чіткого плану виходу.
«Звідси й ці коливання — від компліментів до суперечливих рішень. І в результаті складається враження, що і Путін, і Трамп намагаються використати один одного, щоб виграти час і стабілізувати власну ситуацію», — вважає Роман Безсмертний.
Нагадаємо, що Трамп несподівано висловив компліменти на адресу Зеленського і України: "Зеленський хитрий, але мені подобається», «українці — найкращі воїни в Європі».
Крім того, Держдеп погодив продаж високоточних авіабомб на значну суму.