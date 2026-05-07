У Зеленського «пішла карта»: дипломат пояснив, чому Трамп раптово засипав Україну компліментами

Чому Трамп змінив риторику щодо України

Президент США Дональд Трамп змінив свою риторику щодо України, бо зараз позиції у Володимира Зеленського стали сильнішими.

Таку думку висловив український дипломат і політик Роман Безсмертний в інтерв’ю OBOZ.UA.

«Це кон’юнктура моменту. Якщо говорити мовою самого Трампа, то зараз у Зеленського „пішла карта“. І це видно по реакції Європи. Там чітко розуміють — у Путіна вибір обмежений, фактично це війна без альтернативи», — сказав дипломат.

Безсмертний зауважив, що Трамп сам опинився в складній ситуації. Він опинився між кількома кризами одночасно і не має чіткого плану виходу.

«Звідси й ці коливання — від компліментів до суперечливих рішень. І в результаті складається враження, що і Путін, і Трамп намагаються використати один одного, щоб виграти час і стабілізувати власну ситуацію», — вважає Роман Безсмертний.

Нагадаємо, що Трамп несподівано висловив компліменти на адресу Зеленського і України: "Зеленський хитрий, але мені подобається», «українці — найкращі воїни в Європі».

Крім того, Держдеп погодив продаж високоточних авіабомб на значну суму.

