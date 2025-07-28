У Зеленського подякували Трампу "за тверду позицію та чіткий сигнал - мир через силу"

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак / © Getty Images

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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак висловив подяку Дональду Трампу за його рішучу заяву щодо війни в Україні. За словами Єрмака, Трамп чітко дав сигнал — «мир можливий лише через силу».

Про це він написав у своєму Telegram.

У дописі, оприлюдненому в соцмережах, Андрій Єрмак прокоментував слова експрезидента США Дональда Трампа, який, за його словами, «скоротив термін», даний путіну для припинення війни, оскільки вважає відповідь очевидною.

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«Дякуємо Президенту США Дональду Трампу за тверду позицію та чіткий сигнал — мир через силу. Президент Трамп заявив, що скорочує термін, який він дав путіну для завершення війни, бо вважає відповідь очевидною. Путін розуміє лише силу — і це чітко й голосно донесено. Це принцип, який повністю поділяє Президент України Володимир Зеленський», — написав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований президентом Росії Володимиром Путіним і хоче скоротити раніше озвучений 50-денний термін, який дав йому для завершення війни в Україні. Трамп сказав, що кілька разів намагався домовитись із Путіним, але той продовжує атакувати міста, вбивати мирних людей, і це його дуже розчаровує. Через це Трамп хоче скоротити 50-денний термін, який він дав Путіну, бо вже знає, чим все закінчиться.