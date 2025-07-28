ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
1 хв

У Зеленського подякували Трампу "за тверду позицію та чіткий сигнал - мир через силу"

В ОП підтримали заяву президента США за чіткий сигнал путіну та рішучий підхід до завершення війни

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак / © Getty Images

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак висловив подяку Дональду Трампу за його рішучу заяву щодо війни в Україні. За словами Єрмака, Трамп чітко дав сигнал — «мир можливий лише через силу».

Про це він написав у своєму Telegram.

У дописі, оприлюдненому в соцмережах, Андрій Єрмак прокоментував слова експрезидента США Дональда Трампа, який, за його словами, «скоротив термін», даний путіну для припинення війни, оскільки вважає відповідь очевидною.

«Дякуємо Президенту США Дональду Трампу за тверду позицію та чіткий сигнал — мир через силу. Президент Трамп заявив, що скорочує термін, який він дав путіну для завершення війни, бо вважає відповідь очевидною. Путін розуміє лише силу — і це чітко й голосно донесено. Це принцип, який повністю поділяє Президент України Володимир Зеленський», — написав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований президентом Росії Володимиром Путіним і хоче скоротити раніше озвучений 50-денний термін, який дав йому для завершення війни в Україні. Трамп сказав, що кілька разів намагався домовитись із Путіним, але той продовжує атакувати міста, вбивати мирних людей, і це його дуже розчаровує. Через це Трамп хоче скоротити 50-денний термін, який він дав Путіну, бо вже знає, чим все закінчиться.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie