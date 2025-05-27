У Зеленського пояснили, чи є розкол у санкційній політиці США та ЄС

Санкції проти Кремля / © Getty Images

Реклама

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк відкидає твердження про начебто розкол у співпраці щодо обмежень проти Росії між США та Євросоюзом.

Про це Власюк написав у Мережі.

Він прокоментував статтю видання Süddeutsche Zeitung із заголовком про те, що «США і ЄС більше не співпрацюють у сфері протидії ухиленню від санкцій проти Росії». Представник Офісу президента України назвав такий заголовок великим перебільшення.

Реклама

Зокрема, Власюк зробив заяву щодо інформації про те, що співпраця G7 «втратила імпульс» у трансатлантичній координації щодо ухилення від санкцій.

«Комунікую з американцями-санкційниками, і бачив їх двічі за три тижні на спільних робочих зустрічах в Європі, де обговорювали і обхід санкцій, і посилення санкцій. Чи той самий „імпульс“, який був? Ні, але виключно в силу політичного контексту», — йдеться в дописі уповноваженого з питань санкційної політики.

Він також стверджує про відсутність розвалу співпраці між США та ЄС щодо санкцій проти Росії.

«Чи «розвал співпраці»? Абсолютно точно ні. Як і раніше, в межах санкційної коаліції відбувається багато обміну інформацією та ідеями. Всі приблизно в курсі планів інших. Брити готують санкції. ЄС готує 18й пакет. ЄС буде важко отримати без США «+» від Угорщини по продовженню санкцій. Підготовлені пакети США стосуються тих-таки тіньового флоту і обходу санкцій, що і ЄС», — повідомив Власюк.

Реклама

Нагадаємо, у статті Süddeutsche Zeitung йдеться, що між ЄС і США більше не спостерігається єдності у питанні санкційного тиску на Росію. Раніше сторони виступали єдиним фронтом, однак тепер взаємодія фактично припинилася.

До слова, президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Росії вже цього тижня, повідомило The Wall Street Journal. Причина — зростання розчарування через атаки по Україні та сповільнення Москвою темпів мирного процесу.

Своєю чергою прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков стверджує, що це ЗМІ «підбурюють США на нові санкції” проти Москви. Спікер диктатора вірить у те, що США мають бажання продовжувати спільну роботу з Росією, незважаючи на висловлювання Трампа.