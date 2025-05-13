У Зеленського пояснили, за якої умови відбудеться зустріч у Стамбулі

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський погодиться на переговори у Стамбулі лише у разі особистої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі The Breakfast Show.

“Ні, звісно, але це ж не формат, президент не може зустрічатися, тим більше Мединський, не зовсім зрозумілий статус, чи буде там помічник з історичної спадщини Путіна, чи там з виправлення історії, я б так сказав, але навряд чи людина є достатньою для того, щоб обговорювати фундаментальні питання”, — відповів Подоляк на запитання, чи можливе спілкування Зеленського з іншим представником РФ у разі відсутності Путіна.

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Він підкреслив, що переговори на нижчому рівні не мають сенсу, адже навіть особи з формальним міністерським статусом не мають повноважень ухвалювати ключові рішення чи обговорювати фундаментальні питання.

“Є людина, яка приймає рішення з боку України, більше того, знаємо, президент США заявив, що вона також може бути ключовим посередником.

І, відповідно, є людина в Росії, яка ухвалює рішення. Решта це формальне присутність без результативних дій тощо. Тобто це знову ж таки затягування часу, і це всі розуміють”, – зазначив радник ОП.

Раніше арезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп поставив ультиматум — якщо не буде негайно прямих переговорів між Україною та РФ, то США вийдуть із переговорного процесу.

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