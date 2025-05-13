ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
412
Час на прочитання
1 хв

У Зеленського пояснили, за якої умови відбудеться зустріч у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський готовий говорити лише з Путіним — радник ОП Подоляк.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський погодиться на переговори у Стамбулі лише у разі особистої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі The Breakfast Show.

“Ні, звісно, але це ж не формат, президент не може зустрічатися, тим більше Мединський, не зовсім зрозумілий статус, чи буде там помічник з історичної спадщини Путіна, чи там з виправлення історії, я б так сказав, але навряд чи людина є достатньою для того, щоб обговорювати фундаментальні питання”, — відповів Подоляк на запитання, чи можливе спілкування Зеленського з іншим представником РФ у разі відсутності Путіна.

Він підкреслив, що переговори на нижчому рівні не мають сенсу, адже навіть особи з формальним міністерським статусом не мають повноважень ухвалювати ключові рішення чи обговорювати фундаментальні питання.

“Є людина, яка приймає рішення з боку України, більше того, знаємо, президент США заявив, що вона також може бути ключовим посередником.

І, відповідно, є людина в Росії, яка ухвалює рішення. Решта це формальне присутність без результативних дій тощо. Тобто це знову ж таки затягування часу, і це всі розуміють”, – зазначив радник ОП.

Раніше арезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп поставив ультиматум — якщо не буде негайно прямих переговорів між Україною та РФ, то США вийдуть із переговорного процесу.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie