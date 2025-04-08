У Зеленського пояснили, за яких умов Кремль буде готовий до перемир'я

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Зараз Сполучені Штати Америки у питанні переговорів щодо припинення війни дограють стратегію м'якої до Росії дипломатії. Втім, Москва б'є по їхній репутації. Врешті - Білому дому доведеться реагувати.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

З його слів, після "психологічного дедлайну" 20 квітня, до якого Росія має погодитись на припинення вогню, події розвиватимуться дуже швидко.

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"Путін не усвідомлює, що має справу з людиною з максимально вираженою психоемоційною активністю. Трамп може терпіти певний час, але він хоче швидких результатів. Він побудував конструкцію таким чином - ми головні, ми посередники, ми пропонуємо", - наголошує Подоляк.

Україна швидко погодилася синхронізувати зусилля для всеосяжного припинення вогню, а от Росія навпаки затягує цей час, каже представник ОП. Трамп помічає ознаки цього затягування, а також бачить відверто геноцидні удари РФ по Україні, додав Подоляк.

Політик каже, що в сучасному світі брехня Кремля про завдання ударів "виключно по військових об’єктах" може сприйматись як зумисне приниження репутації країни-посередника. Після "психологічного дедлайну" треба відповісти введенням максимально жорстких санкцій.

"Не поступові санкції, а санкції формату ембарго. Чи навпаки, суттєве зростання відповідних інструментів для України, перш за все ракет. Як тільки це почне працювати, Росія буде готова слухати і дотримуватись певних домовленостей", - наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, політолог Ігор Рейтерович наголошує, що президент США Дональд Трамп поблажливий до Кремля. Очільник Білого дому хоче уникнути прямої конфронтації з Москвою.

Дата публікації 19:19, 04.04.25 Кількість переглядів 53 Поки Трамп відволікся, Путін готує новий наступ! Самусь розповів, де буде найгарячіше