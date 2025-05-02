У Зеленського повідомили, що змінилося у політиці Трампа після зустрічі у Ватикані

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Позиція офіційного Вашингтона щодо Росії помітно змінилася після зустрічі президентів Володимира Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Римі. Втім, в американського лідера ще зберігаються певні ілюзії.

Про це заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу.

Зі слів політика, Трамп поступово усвідомлює, що без потужного тиску Москва не припинить війну проти України. Втім, американський президент ще певний час дограватиме свою стратегію "м'якої дипломатії" щодо Росії.

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“Путін не вважає Трампа рівним собі. Він бачить себе значно хитрішим гравцем, топом №1. Трамп, на його думку, – це той, кого легко перехитрити”, - наголосив радник керівника ОПУ.

Подоляк вважає, що Трамп все ще сподівається, що Росія, якщо до неї звернутися без тиску, погодиться зупинитися, не реалізувавши свою головну мету. Втім, потроху стає зрозуміло, що це не так. Однак Трамп намагається "дограти", бо ілюзії досі присутні в певній частині американського політичного дискурсу.

Зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані

Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом перед похоронами Папи Римського 26 квітня. Лідери говорили протягом 15 хвилин. Планувалася ще одна зустріч після церемонії, але вона не відбулася.

Білий дім, коментуючи у Ватикані, заявив, що президенти США та України провели “дуже продуктивну дискусію”. Своєю чергою, Зеленський назвав “хорошою” зустріч з американським колегою.

Згодом Трамп розповів нові цікаві деталі зустрічі із Зеленським. За словами президента США, Зеленський став більш "спокійним" та зацікавленим в угоді про припинення війни. Зустріч у Ватикані він назвав "прекрасною".

Дата публікації 13:52, 28.04.25 Кількість переглядів 57 Трамп вигнав Макрона під час перемовин із Зеленським?! Експерти зчитали це по губах!