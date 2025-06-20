У Зеленського прокоментували втягування Китаю у війну проти України

Андрій Єрмак / © Associated Press

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Китай надає Росії військову допомогу, постачаючи критично важливі компоненти для зброї, такі як деталі для дронів і артилерійські боєприпаси, хоча уникає прямих постачань готових боєприпасів, щоб уникнути міжнародних санкцій.

Про це пише видання The Economist.

Після вторгнення до України Росія зіткнулася з міжнародними санкціями й потребує технологій для збільшення свого військового виробництва, щоб мати можливість продовжувати війну.

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«Китай надавав Росії різні форми підтримки від 2023 року. Це, зокрема, критично важливі компоненти озброєння та цивільними безпілотники. Багато з цього публічно задокументовано в аналізі уламків зброї, через відстеження постачань у відкритих джерелах та у випадках американських санкцій проти китайських компаній», — зазначають журналісти.

У медіа вважають, що на практиці китайська зброя набагато менш життєво важлива для Росії, ніж китайські компоненти та устаткування. Китай допомагає Росії у виробництві вибухівки — зокрема, забезпечує нітроцелюлозу, ключовий компонент, — а також постачає волоконно-оптичні кабелі для дронів, які відіграють дедалі більшу роль на полі бою.

На тлі такої інформації очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Китай втягується у війну РФ проти України.

«Погана тенденція — Китай все більше втягується у війну Росії проти України, все більше допомагає обходити санкції, постачає мікросхеми, чипи, і навіть певне озброєння. Підтримка територіальної цілісності та суверенітету України, про що неодноразово заявляв Китай — це важливо. Допомога терористам — це не те, що потрібно світу», — зазначив він.

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Раніше повідомлялося, що участь китайських «добровольців» у війні проти України у складі російської окупаційної армії потребує роз’яснень офіційного Пекіна, який заявляє про свій нейтралітет у конфлікті.