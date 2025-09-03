У Зеленського прокоментували можливу зустріч з Путіним у Москві: "Він просто тікає"

Переговори Путіна й Зеленського / © ТСН

Російський диктатор Володимир Путін зазвичай тікає з Москви, коли інші їдуть до неї і хочуть з ним поговорити.

Так, з сарказмом, відреагував радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин на пропозицію Путіна зустрітися з Володимиром Зеленським у Москві.

«Зазвичай Путін тікає з Москви, коли інші наближаються до неї і хочуть поговорити. Наприклад, коли Пригожин здійснив свій рейд, Путін просто втік», — написав Литвин у соцмережі Х.

Нагадаємо, під час свого візиту до Китаю диктатор Володимир Путін запропонував провести наступну зустріч з президентом Володимиром Зеленським у Москві.

«Дональд попросив мене, якщо можливо, провести таку зустріч. Я сказав — так, це можливо. Зрештою, якщо Зеленський готовий, нехай приїжджає до Москви — така зустріч відбудеться», — сказав Путін.

У МЗС України різко відреагували на нову ініціативу Путіна щодо переговорів із Зеленським у Москві.