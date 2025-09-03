ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
212
Час на прочитання
1 хв

У Зеленського прокоментували можливу зустріч з Путіним у Москві: "Він просто тікає"

У Зеленського з сарказмом відреагували на пропозицію диктатора Путіна зустрітися у Москві.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Переговори Путіна і Зеленського

Переговори Путіна й Зеленського / © ТСН

Російський диктатор Володимир Путін зазвичай тікає з Москви, коли інші їдуть до неї і хочуть з ним поговорити.

Так, з сарказмом, відреагував радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин на пропозицію Путіна зустрітися з Володимиром Зеленським у Москві.

«Зазвичай Путін тікає з Москви, коли інші наближаються до неї і хочуть поговорити. Наприклад, коли Пригожин здійснив свій рейд, Путін просто втік», — написав Литвин у соцмережі Х.

Нагадаємо, під час свого візиту до Китаю диктатор Володимир Путін запропонував провести наступну зустріч з президентом Володимиром Зеленським у Москві.

«Дональд попросив мене, якщо можливо, провести таку зустріч. Я сказав — так, це можливо. Зрештою, якщо Зеленський готовий, нехай приїжджає до Москви — така зустріч відбудеться», — сказав Путін.

У МЗС України різко відреагували на нову ініціативу Путіна щодо переговорів із Зеленським у Москві.

Дата публікації
Кількість переглядів
212
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie