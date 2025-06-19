У Зеленського розповіли, як конфлікт на Близькому Сході вплине на військову допомогу Україні

Михайло Подоляк / © Associated Press

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Ескалація конфлікту між Ізраїлем та Іраном не вплине на військову допомогу Україні.

Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк для 24 каналу.

За його словами, Сполучені Штати мають достатньо ресурсів, щоб підтримувати одразу кілька напрямів, а європейські партнери й надалі зосереджені на обороні власного континенту через війну Росії проти України.

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«США мають багато зброї, а європейці зацікавлені саме в захисті України. Не думаю, що буде критичний дефіцит», — пояснив Подоляк.

Україна використовує інші протиракетні системи, ніж Ізраїль — наприклад, Patriot та SAMP/T. За словами радника ОП, Сполучені Штати мають ресурси для постачання озброєння і Україні, і Ізраїлю. Ба більше, Ізраїль має власне розвинене військове виробництво.

Європейські країни не постачають озброєння Ізраїлю, натомість інвестують у військову підтримку України. Подоляк наголошує, що без стабільної оборони України європейські держави самі будуть змушені витрачати більше на захист своїх кордонів у майбутньому.

«Україна отримує зброю або через монетизацію контрактів зі США, або напряму від європейських партнерів. І це — пріоритет для Європи», — зазначив Подоляк.

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Окремо Подоляк вказав на міф про начебто «масштабування» російського оборонного виробництва. Насправді, за його словами, Кремль має серйозні проблеми з ресурсами. У відповідь на це Україна та партнери мають активізувати санкції проти РФ, щоб обмежити фінансування її військових потреб.

Найближчим часом відбудеться Форум оборонних індустрій, у якому Україна братиме активну участь. Подоляк підкреслив, що це важлива платформа для зміцнення обороноздатності країни, залучення інвестицій та технологій.

Нагадаємо, на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном Росія може опинитися у складному становищі, хоча у Кремлі бачать у цьому й можливість для власної вигоди.

Росія не зобов’язана офіційно надавати Ірану військову підтримку у протистоянні з Ізраїлем. Підписана у січні 2025 року угода про всебічне стратегічне партнерство між двома країнами передбачає співпрацю в різних сферах, включно з обороною та безпекою, але не містить положень про взаємний військовий захист.

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За даними розвідки, конфлікт може негативно вплинути на подальші поставки іранського військового обладнання до Росії.

Також відомо, що російська армія значно посилилася завдяки масштабним поставкам ударних дронів з Ірану. Крім того, Тегеран відіграв важливу роль у розвитку виробництва таких дронів на території Росії, а також постачав балістичні ракети та артилерійські боєприпаси.