У Зеленського розповіли деталі зустрічі з премʼєром Великої Британії

Кір Стармер та Володимир Зеленський / © president.gov.ua

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У Лондоні президент України Володимир Зеленський провів зустріч із новим прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Під час перемовин сторони узгодили нові кроки у сфері безпеки, оборони та санкційного тиску на Росію.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби президента України.

Глава держави подякував Великій Британії за незмінну підтримку та наголосив: головне завдання сьогодні — зупинити російський терор і змусити агресора думати про мир, а не про ескалацію війни.

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Ключовими темами зустрічі стали координація дипломатичних зусиль у багатосторонніх форматах, розвиток спільних оборонних ініціатив і подальше посилення санкційного тиску на РФ.

Зеленський зазначив, що необхідно посилити співпрацю в межах коаліції охочих, особливо щодо безпекових гарантій для України. У центрі уваги також було питання стабільного фінансування оборонних проєктів, включно з виробництвом дронів-перехоплювачів і дронів великої дальності, а також розширення потенціалу протиповітряної оборони.

«Є хороший результат сьогоднішньої зустрічі — додаткове рішення про спільне виробництво. Я думаю, що воно буде дуже сильним і зміцнить обидві країни», — заявив президент.

Він також подякував Великій Британії за новий пакет санкцій проти РФ, однак підкреслив: потрібні додаткові обмеження, які унеможливлять розширення російського військового виробництва.

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Зокрема, йдеться про санкції проти енергетичного й банківського секторів, тіньового флоту та компаній, що постачають компоненти подвійного призначення, які використовуються у виробництві дронів і ракет.

Крім того, Зеленський передав британській стороні перелік російських підприємств, залучених до виготовлення озброєння.

«Тридцять дев’ять компаній оборонно-промислового комплексу Росії задіяні у виробництві „Орєшніка“. Двадцять одна компанія з них не під санкціями. А це значить, що вони отримують деталі й компоненти для „Орєшніка“. І їм це потрібно, бо без цих деталей „Орєшніка“ не буде», — заявив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Україна передасть Великій Британії перелік російських підприємств, які залучені до виробництва зброї для терору, зокрема комплексу «Орешнік».

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