У Зеленського відповіли, чи погоджуються на нову зустріч з РФ в Стамбулі

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Україна готова знову провести переговори з делегацією РФ в Стамбулі наступного тижня, але потрібна “конструктивна дискусія”.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє France24.

“Україна готова взяти участь у наступній зустрічі, але ми хочемо вести конструктивну дискусію. Це означає, що важливо отримати російський проєкт (“меморандум” РФ - Ред.), – заявив Єрмак.

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Зауважимо, що росіяни пропонували провести перемовини в Стамбулі 2 червня. Москва наголошує, що нібито представить “меморандум” із викладом умов довгострокового мирного врегулювання. Своєю чергою, Україна заявляла, що зустріч не дасть результатів, якщо Київ заздалегідь не побачить копію документа.

Другий раунд переговорів

Москва запропонувала знову зустрітися у Стамбулі 2 червня. Попередньо, склад російської делегації на другому раунді прямих переговорів буде тим самим, що й 16 травня. Тим часом у Вашингтоні кажуть, що до зустрічі долучаться безпекові радники зі США, Франції, Німеччини та Великої Британії.

Очільник МЗС Сергій Лавров поговорив телефоном з держсекретарем США Марко Рубіо. Російський міністр відзвітував про підготовку пропозицій до наступного раунду прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі.

Турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган закликає не варто ставитися легковажно до заяви російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова про бажання провести другий раунд переговорів у Стамбулі. З його слів, ця заява “ще більше посилила наші надії на мир”.

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Також Туреччина попередила Росію про наслідки зриву переговорів. Очільник МЗС Хакан Фідан наголошує, що Москва ризикує міжнародною ізоляцією, якщо не проявить гнучкості у питанні перемир’я.