У Зеленського відповіли на "запрошення" на зустріч з Путіним у Москві

В Офісі президента України прокоментували можливість зустрічі Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

У коментарі журналістам в ефірі національного телемарафону радник голови Офісу президента Сергій Лещенко відреагував на заяву помічника президента РФ Юрія Ушакова, який запропонував столицю держави-агресорки як місце зустрічі лідерів.

«Москва — це столиця держави-агресора. Такий формат переговорів неможливий», — заявив він.

Нагадаємо помічник російського президента із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков у суботу, 9 травня, нахабно заявив, що Путін нібито «готовий прийняти» Зеленського в Москві.

«Нехай приїжджає», — сказав він в коментарі російським пропагандистам.

Зустріч Путіна і Зеленського — що відомо

У Кремлі неодноразово «призначали» українському президенту зустріч з Путіним у Москві. Ще минулого року президент України Володимир Зеленський відкинув таку ідею і натомість запросив російського диктатора до Києва.

Нещодавно речник Кремля Дмитро Пєсков уже заявляв, що Путін нібито готовий до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, але має для цього свої умови.

«Путін говорив, що він готовий зустрітися в Москві в будь-який момент. Головне, щоб було для чого зустрічатися, і головне, щоб зустріч була результативною, і вона може бути лише для того, щоб фіналізувати домовленості», — цинічно сказав він.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про готовність провести переговори між Зеленським і диктатором Путіним на території Туреччини. Можливий формат зустрічі передбачає також участь лідерів США й Туреччини — Дональда Трампа та Реджепа Таїпа Ердогана.

Президент Зеленський своєю чергою запевнив, що готовий відновити переговорний процес щодо закінчення війни та розглядає для зустрічі будь-які безпечні країни, окрім Російської Федерації та Білорусі.

