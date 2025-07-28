У Зеленського відреагували на нічну атаку Росії по Україні

Пошкоджені у Києві квартири внаслідок атаки 28 липня / © скриншот з відео

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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував російську ракетно-дронову атаку, яку ворог влаштував по Україні у ніч проти 28 липня.

Свій коментар Єрмак опублікував у Мережі.

Голова президентського офісу зазначив, що ворожа атака свідчить про небажання очільника Кремля Володимира Путіна сідати за стіл переговорів про завершення війни.

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«Ось так путін відповідає на заклики завершувати війну та сідати за стіл. Досі тривають повітряні атаки росіян, вже постраждала цивільна інфраструктура, будинки, люди, зокрема і в Києві», — йдеться у дописі Єрмака.

Він наголосив на відсутності альтернативи санкціям, посиленню далекобійності України і жорстким діям щодо оточення Путіна та нього самого.В

«Він нічого не хоче, окрім війни та поразки України. А поразки не буде», — запевнив керівник ОП.

Він додав, що росіяни разом з їхніми сателітами також випробовують реакцію НАТО.

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«Дрони, що залітають в повітряний простір країн Балтії — це сигнали, які не можна ігнорувати», — резюмував Єрмак.

Нагадаємо, у ніч проти 28 липня російська армія здійснила масовану ракетно-дронову атаку по Україні. Основною ціллю був аеродром біля міста Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Зокрема, через удари по Києву у Дарницькому районі були пошкоджені житлова багатоповерхівка, автомобілі та постраждали люди.

У Дніпропетровській області окупанти атакувала дронами та гатили з артилерії по кількох громадах, Пошкоджені заклад освіти, багатоквартирний і три приватні будинки, господарські споруди, лінія електропередач. Постраждали двоє людей.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГУЧНА НІЧ ПОНЕДІЛКА! ЗА ДРОНАМИ ЛЕТІЛИ РАКЕТИ! ВСЕ, ЩО ВІДОМО ПРО АТАКУ НА РАНОК