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У Зеленського відреагували на згортання у США групи тиску на Росію
Михайло Подоляк назвав це рішення США частиною масштабного перегляду політики та відходом країни від глобального лідерства.
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував інформацію про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа згорнула роботу групи тиску на Росію.
Про це посадовець висловився у коментарі YouTube-каналу «РБК-Україна».
За словами Подоляка, США під керівництвом Трампа поступово відходять від глобального лідерства та згортають антиросійську стратегію. І рішення американської адміністрації ліквідувати групу при Раді безпеки США, яка розробляла санкції, — частина масштабного перегляду політики.
«Ця комісія була створена, скажімо так, десь в березні, ну тобто на початку весни, і закрита буквально сьогодні, ну тобто вона попрацювала там три місяці, трошки менше. Але вони почали велику чистку, як я розумію, в Радбезі. В цілому багато людей залишили свої посади і в рамках цього вони скоротили і цю місію», — розповів радник голови ОП.
Він зазначив, що не йдеться про повне згортання санкційного тиску на Росію: інструменти для цього залишаються. Серед них Подоляк назвав законопроєкт Грема — Блюменталя, ініціативи Великої Британії та Франції. За словами посадовця, ці ініціативи можна спокійно прийняти та використати проти Москви.
«Питання у волі самого Трампа і питання розуміння, які репутаційні втрати він сьогодні несе», — сказав радник керівника ОП.
У цьому контексті він зазначив, що дедалі більше країн розуміють, що США переходять від концепції «зробимо знову Америку великою» до концепції «зробимо Америку ізольованою і не впливаючою на глобальні процеси». Подоляк вважає, що це така стратегія.
«Але ця стратегія точно не буде прийматися „на ура“ в самих Сполучених Штатах. Вони ж сторіччями вкладалися в те, щоб домінувати (на міжнародній арені — ред.). І зараз за пів року віддати все Китаю, там Росії якійсь нікчемній? Ну це дивно», — додав посадовець.
Нагадаємо, напередодні Reuters із посиланням на американських посадовців повідомило, що адміністрація Трампа нещодавно згорнула роботу міжвідомчої групи, яка займалася розробкою стратегій тиску на Росію задля пришвидшення мирних переговорів з Україною.
Водночас на полях саміту G7 прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив про потребу посилювати економічний тиск на Росії. Своєю чергою Трамп висловив публічне заперечення: сказав, що санкції — значне фінансове навантаження для США.