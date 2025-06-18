У Зеленського відреагували на згортання у США групи тиску на Росію

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк / © Getty Images

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Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував інформацію про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа згорнула роботу групи тиску на Росію.

Про це посадовець висловився у коментарі YouTube-каналу «РБК-Україна».

За словами Подоляка, США під керівництвом Трампа поступово відходять від глобального лідерства та згортають антиросійську стратегію. І рішення американської адміністрації ліквідувати групу при Раді безпеки США, яка розробляла санкції, — частина масштабного перегляду політики.

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«Ця комісія була створена, скажімо так, десь в березні, ну тобто на початку весни, і закрита буквально сьогодні, ну тобто вона попрацювала там три місяці, трошки менше. Але вони почали велику чистку, як я розумію, в Радбезі. В цілому багато людей залишили свої посади і в рамках цього вони скоротили і цю місію», — розповів радник голови ОП.

Він зазначив, що не йдеться про повне згортання санкційного тиску на Росію: інструменти для цього залишаються. Серед них Подоляк назвав законопроєкт Грема — Блюменталя, ініціативи Великої Британії та Франції. За словами посадовця, ці ініціативи можна спокійно прийняти та використати проти Москви.

«Питання у волі самого Трампа і питання розуміння, які репутаційні втрати він сьогодні несе», — сказав радник керівника ОП.

У цьому контексті він зазначив, що дедалі більше країн розуміють, що США переходять від концепції «зробимо знову Америку великою» до концепції «зробимо Америку ізольованою і не впливаючою на глобальні процеси». Подоляк вважає, що це така стратегія.

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«Але ця стратегія точно не буде прийматися „на ура“ в самих Сполучених Штатах. Вони ж сторіччями вкладалися в те, щоб домінувати (на міжнародній арені — ред.). І зараз за пів року віддати все Китаю, там Росії якійсь нікчемній? Ну це дивно», — додав посадовець.

Нагадаємо, напередодні Reuters із посиланням на американських посадовців повідомило, що адміністрація Трампа нещодавно згорнула роботу міжвідомчої групи, яка займалася розробкою стратегій тиску на Росію задля пришвидшення мирних переговорів з Україною.

Водночас на полях саміту G7 прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив про потребу посилювати економічний тиск на Росії. Своєю чергою Трамп висловив публічне заперечення: сказав, що санкції — значне фінансове навантаження для США.