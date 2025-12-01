ТСН у соціальних мережах

Політика
4947
1 хв

У Зеленського вперше прокоментували відставку Єрмака

Подоляк вважає, що будь-яка підозра в корупції б’є по довірі, тому посадовець, який викликає недовіру, має піти.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Михайло Подоляк

Михайло Подоляк / © Associated Press

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував відставку з посади Андрія Єрмака. З його слів, це типова демократична практика.

Про це він написав у Телеграм.

«Про відставку пана Єрмака. Це типова демократична практика. Україні часто закидають, що ми перетворюємося на „міні-Росію“, обмежуючи соціальні й політичні права. Справді, війна накладає певні обмеження. Але наявність у нас живої демократії проявляється саме в таких подіях: у відставці міністрів, перезавантаженні уряду, тепер у відставці голови Офісу президента. На тлі великої війни, коли суспільство багато втрачає від терористичних практик росіян і багато віддає через волонтерство на армію та відновлення, будь-яка підозра в корупції б’є по довірі значно сильніше, ніж у мирний час. Навіть якщо юридичні процедури ще тривають, сам факт проблемних запитань формує фон, на який влада не може не реагувати», — зазначив він.

На його переконання, йдеться про класичний демократичний механізм.

«Якщо посадовець викликає в суспільства сумніви і це заважає президенту реалізовувати стратегію, посадовець бере на себе політичну відповідальність і йде у відставку. Так знижується напруга між народом і державою», — додав він.

Раніше ми детально писали про відставку Єрмака. Хто може зайняти його місце та як це вплине на перебіг мирних переговорів — читайте у новині.

