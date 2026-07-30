У Зеленського з’явилися «козирі»: що насправді сталося на зустрічі з Трампом — The Times

Дональд Трамп і Володимир Зеленський / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Білому домі зосередилися на двох ключових питаннях — посиленні української протиповітряної оборони та активізації дипломатичних зусиль для завершення війни.

Про це пише The Times.

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Переговори тривали близько години. Після них обидва президенти позитивно оцінили розмову та разом позували для фотографів. Трамп у своїй соцмережі Truth Social назвав зустріч «великою честю» та заявив, що вона пройшла «дуже добре».

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Зеленський також назвав переговори успішними. В інтерв’ю Fox News він зазначив, що вони з Трампом прагнуть зупинити війну, однак російський лідер Володимир Путін, за його словами, не демонструє такого наміру.

«Путін надсилає абсолютно протилежні сигнали. Він хоче масштабної мобілізації 500 тисяч новобранців уже на початку осені. Вони втрачають по 30 тисяч військових на місяць. Тож зараз ініціатива не в руках Путіна», — заявив президент України.

Patriot і спільне виробництво

Однією з головних тем зустрічі стали ліцензії на виробництво літаків-перехоплювачів і компонентів для систем Patriot.

Зеленський повідомив, що сторони обговорили кілька рішень, які можуть посилити захист України від російських ракетних атак.

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«Ми говорили про ліцензії на виробництво винищувачів-перехоплювачів Patriot і кілька інших ідей, які могли б допомогти», — написав він у соцмережі X.

Пізніше український президент зустрівся з представниками американської оборонної компанії Lockheed Martin, яка виробляє ракети та інші боєприпаси для комплексів Patriot.

За словами Зеленського, сторони обговорили спільне виробництво, обмін технологіями та розширення можливостей української ППО. Команди вже мають підготувати конкретні рішення.

Трамп наполягав на дипломатії

Як зазначає колишній посол США в Україні Джон Гербст, Зеленський і Трамп мали різні пріоритети на переговорах.

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Для українського президента головною темою були ліцензійні угоди та посилення оборонного виробництва. Трамп натомість хотів обговорити відновлення мирних переговорів.

Після зустрічі Зеленський заявив, що дипломатичний процес необхідно активізувати. Команди двох країн мають узгодити формат подальших контактів.

За інформацією The Times, найближчим часом до Києва також можуть уперше приїхати спеціальні представники Білого дому Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Офіційно про такий візит Вашингтон поки не оголошував.

Чому позиція Трампа щодо Зеленського змінилася

Джерело The Times у Білому домі стверджує, що ставлення Трампа до президента України покращилося завдяки стійкості України та її успіхам у протистоянні Росії.

За словами співрозмовника видання, Трампу подобаються «переможці», а Зеленський і Україна продемонстрували здатність чинити опір Москві.

Гербст також пов’язує потепління у відносинах із результатами України на полі бою та ударами по російських військових об’єктах.

«Очевидно, у Зеленського є козирі, яких, як вважав Трамп у лютому минулого року, в нього не було», — зазначив дипломат.

У Білому домі зустріч Зеленського і Трампа назвали позитивною та продуктивною.

Зазначимо, що зустріч президентів України та США у Білому домі залишила позитивні враження у членів української делегації. Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив про «великий оптимізм» за підсумками перемовин у Вашингтоні і розповів про особистий подарунок.

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