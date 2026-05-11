- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 43
- Час на прочитання
- 1 хв
У Зеленського зробили першу заяву щодо підозри Єрмаку
В Офісі президента вперше прокоментували вручення підозри колишньому очільнику ОП Андрієві Єрмаку.
В Офісі президента зробили першу заяву після вручення працівниками НАБУ і САП підозри екскерівнику ОП Андрієві Єрмаку.
Про це сказав радник президента України Володимира Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин під час бесіди з журналістами.
Литвина запитали: «Як президент ставиться до того, що колишній багаторічний глава ОП Андрій Єрмак отримав сьогодні підозру за частиною статті 209 КК — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого організованою групою або в особливо великих розмірах)?».
«Цей контекст уже давно існує в ЗМІ і широко висвітлюється, тож чому тут дивуватися. Як бачимо, процесуальні дії ще тривають, тому поки рано давати оцінки», — відповів радник Зеленського.