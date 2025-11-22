У Зеленського зробили заяву про консультації щодо закінчення війни: хто у складі делегації

Володимир Зеленський. / © Associated Press

У найближчі дні відбудуться консультації щодо кроків для закінчення війни. Вже затверджено склад української делегації та директиви для відповідних переговорів із США, союзниками України і представниками Росії.

Про це повідомили в Офісі президента.

“Розраховуємо на конструктивну роботу й готові працювати максимально швидко, щоб досягти реального миру. Україна ніколи не хотіла цієї війни та зробить усе, щоб закінчити її достойним миром. Україна ніколи не буде перепоною для миру”, - йдеться у повідомленні.

В ОП наголошують, що представники України захищатимуть “справедливі інтереси українського народу та основи європейської безпеки”.

Зауважимо, на офіційному сайті глави держави з’явився указ №854/2025, в якому вказано, хто з високопосадовців увійшов до делегації.

У тексті документу наголошують, що йдеться про утворення делегації для “участі в переговорному процесі” зі Сполученими Штатами, іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації “щодо досягнення справедливого і сталого миру”.

Склад делегації:

Андрій Єрмак - керівник Офісу президента України, глава делегації;

Рустем Умєров - секретар Ради національної безпеки і оборони;

Кирило Буданов - начальник Головного управління розвідки Міноборони;

Андрій Гнатов - начальник Генерального штабу ЗСУ;

Олег Іващенко - голова Служби зовнішньої розвідки України;

Сергій Кислиця - перший заступник Міністра закордонних справ;

Євгеній Острянський - перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони;

Олександр Поклад - заступник голови Служби безпеки України;

Олександр Бевз - радник керівника Офісу президента України.

Згідно указу, очільнику делегації дозволяється вносити за погодженням із Зеленським зміни до її складу, залучати до роботи делегації працівників державних органів, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), наукових радників, експертів (за згодою).

Нагадаємо, видання Bloomberg повідомляє про те, що президент України Володимир Зеленський намагається до 27 листопада переписати мирний план США разом із лідерами Європи. Європейські дипломати намагаються знайти спосіб переписати значну частину документа, подаючи його як конструктивні оновлення, щоб уникнути катастрофічних наслідків для України та зберегти єдність союзників.