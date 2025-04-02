У Зеленського зробили заяву про реакцію США на порушення росіянами "енергетичного перемир’я"

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк / © Getty Images

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Україна очікує на реакцію США на російські атаки по об’єктах енергетичної інфраструктури, які ворог здійснює під час перемир’я. Ця реакція може бути комплексною.

Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав у коментарі YouTube-каналу «РБК-Україна».

Подоляк вважає, у контексті контактів зі США Москва використовує технологію «давай ще пообіцяємо». Зокрема, це стосувалося обіцянки росіян припинити атаки на енергетичну інфраструктуру.

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«В той же час вони завдають ударів, а паралельно кажуть «ми не б’ємо», звинувачуючи Україну», — додав радник голови ОП.

Він висловив сподівання, що американці відреагують на російські удари по українській енергетичній інфраструктурі.

«Безумовно, США повинні на це реагувати. І я думаю, що це буде комплексна реакція взагалі. Тому що росіяни не готові дотримуватися такого досить простого першого кроку — не бити по конкретних енергетичних об’єктах», — заявив Подоляк.

За його словами, американці були здивовані політичними вимогами Росії щодо розблокування можливості проводити інспекцію торговельних суден для перемир’я в Чорному морі.

«Росіян загнали в Новоросійську базу, вони бояться виходити звідти, і тепер вони пропонують «а давайте ви нам гарантуєте, що ми будемо виходити», і вони будуть перевіряти українські зерновози. З чого це? Тобто ця неадекватність, очевидно, вже шокує наших американських колег», — розповів радник керівника ОП.

На його думку, тепер США слід перейти від «політики пряника» до «політики батога».

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія нехтує домовленостями і продовжує порушувати «енергетичне перемир’я». Так, 1 квітня ворог пошкодив енергооб’єкт у Херсоні.