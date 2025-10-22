У Землі виявили другий "Місяць": нове відкриття NASA здивувало всіх

Місяць / © unsplash.com

Земля отримала нового небесного «сусіда». NASA офіційно підтвердило існування квазілони — астероїда 2025 PN7, який рухається навколо Сонця по орбіті, схожій із земною. Учені прогнозують, що цей космічний об’єкт залишатиметься поруч із нашою планетою щонайменше до 2083 року.

Про це пише Daily Mail.

Квазілона — це небесне тіло, яке не є справжнім супутником Землі, але обертається по орбіті, синхронній із нашою. Астероїд 2025 PN7 має діаметр близько 19 метрів і став «найменшим і найменш стабільним» із шести відомих квазілун, орбіти яких подібні до земних.

На відміну від звичайного Місяця, цей астероїд не можна побачити неозброєним оком — лише за допомогою потужних телескопів.

Як його виявили

Квазілону 2025 PN7 зафіксували дослідники обсерваторії Pan-STARRS на Гаваях. Вона обертається навколо Сонця з 1960-х років і рухається синхронно із Землею на відстані від 4,5 до 59 мільйонів кілометрів.

Хоча може здаватися, що астероїд обертається навколо Землі, насправді він не прив’язаний до неї гравітаційно — і зрештою покине нашу орбіту.

Перші квазілони науковці зафіксували ще у 1991 році. Тоді виявили об’єкт 1991 VG, який навіть вважали можливим інопланетним зондом.

Зараз відомо шість подібних тіл, і всі вони належать до класу «Арджуна» — астероїдів, що рухаються у ритмі обертання Землі навколо Сонця.

Науковці припускають, що такі об’єкти можуть містити інформацію про формування нашої планети, а також допомогти у вивченні можливих загроз від астероїдів.

Нещодавно введена в експлуатацію обсерваторія імені Віри Рубін у Чилі вже готується до пошуку нових квазілун. Астрономи переконані: 2025 PN7 — лише початок великої серії відкриттів.

Нагадаємо, NASA планує відправити чотирьох астронавтів у десятиденну подорож до Місяця у рамках місії Artemis II, яка стане першим пілотованим польотом за межі низької навколоземної орбіти за останні 50 років.