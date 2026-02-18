У Женеві розпочався другий день тристоронніх переговорів

© Рустем Умєров

У середу, 18 лютого, у швейцарській Женеві розпочався другий день тристоронніх переговорів між Україно, США і Росією.

Про це повідомив секретар РНБО та очільник української делегації Рустем Умєров.

«Консультації відбуваються в групах за напрямами в межах політичного і військового блоків. Працюємо над уточненням параметрів і механіки рішень, які обговорювалися вчора», — наголосив він.

За словами Умєрова, делегація «налаштована на предметну роботу». Водночас про підсумки, пообіцяв, поінформувати додатково.