У Женеві розпочався другий день тристоронніх переговорів
У середу, 18 лютого, у швейцарській Женеві розпочався другий день тристоронніх переговорів між Україно, США і Росією.
Про це повідомив секретар РНБО та очільник української делегації Рустем Умєров.
«Консультації відбуваються в групах за напрямами в межах політичного і військового блоків. Працюємо над уточненням параметрів і механіки рішень, які обговорювалися вчора», — наголосив він.
За словами Умєрова, делегація «налаштована на предметну роботу». Водночас про підсумки, пообіцяв, поінформувати додатково.