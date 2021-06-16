У Женеві почалися переговори в розширеному складі між делегаціями РФ і США

Джо Байден та Володимир Путін провели перемовини на старовинній віллі поруч із мальовничим Женевським озером.

У Женеві розпочалися перемовини Байдена та Путіна у розширеному форматі за участі офіційних делегацій США та РФ.

Про це повідомляє СNN.

Першим на пресконференцію о 18:30 (за Києвом) до журналістів по закінченню вийде Володимир Путін. На 19:00 запланована фінальна пресконференція Джо Байдена.

Нагадаємо, ТСН.ua у текстовій онлайн-трансляції розповідає, що відбувається в Женеві та як реагує світ на перемовини президентів США та Росії. Серед тем обговорення у президентів РФ і США будуть: пандемія коронавірусу, боротьба з кіберзлочинністю, співпраця в економіці, невирішені двосторонні питання, стратегічна стабільність, клімат і Арктика. Також мова буде йти про Україну, Сирію, Лівію, Афганістан і Карабах.

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