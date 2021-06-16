У Женеві Путін дві години розмовляв з Байденом віч-на віч

Зустріч Путіна і Байдена відбулася 16 червня на віллі Ла-Гранж в Женеві.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що він і його американський колега Джо Байден під час женевського саміту 16 червня 2 години розмовляли віч-на-віч.

Про це російський лідер повідомив в ході підсумкової пресконференції.

"Повторюю - розмова була дуже конструктивною, я зайвий раз переконався в тому, що президент Байден дуже досвідчений. Ми з ним віч-на-віч розмовляли майже дві години. Не з усіма лідерами так докладно йде розмова віч-на-віч", - заявив Путін.

Нагадаємо, зустріч Путіна і Байдена відбулася 16 червня на віллі Ла-Гранж в Женеві. Спочатку президенти провели переговори у вузькому складі, вони тривали на півгодини більше запланованих протоколом 1 години 15 хвилин. Після цього відбулася зустріч між делегаціями Росії і США в розширеному складі.

ТСН.ua у текстовій онлайн-трансляції розповідає, що відбувається в Женеві та як реагує світ на перемовини президентів США та Росії. Серед тем обговорення у президентів РФ і США були: пандемія коронавірусу, боротьба з кіберзлочинністю, співпраця в економіці, невирішені двосторонні питання, стратегічна стабільність, клімат і Арктика. Також мова буде йти про Україну, Сирію, Лівію, Афганістан і Карабах.

Відбулася довгоочікувана зустріч Володимира Путіна та Джо Байдена – "Секретні матеріали"

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання