У Женеві розпочалася зустріч Путіна і Байдена: президенти потиснули руки

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У Женеві 16 червня на віллі Ла Гранж почалася зустріч Володимира Путіна і Джо Байдена.

Початок саміту запланований на 14:00 за київським часом.

Президенти Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації зустрілися вперше. Перед початку саміту вони потиснули руки на ганку Ла Гранж. Спочатку на зустріч приїхав російський лідер, а за кілька хвилин після нього - американський. Зустрічав Путіна та Байдена президент Швейцарії Гі Пармелен. Він висловив сподівання на успішну зустріч і подякував гостям за візит.

We are underway here in Geneva. Today’s summit is expected to last 4-5 hours.#GenevaSummit2021 pic.twitter.com/GOpl6peAux — Connell McShane (@connellmcshane) June 16, 2021

Зустріч лідерів двох країн відбуватиметься за зачиненими дверима. Заплановано, що Путін і байден почнуть переговори за участю глави російського МЗС Сергія Лаврова і держсекретаря США Ентоні Блінкена. Утім, пізніше зможуть провести переговори віч-на-віч. Представники двох країн повідомляли, що саміт триватиме кілька годин. Після закінчення президенти вийдут на брифінг, але даватимуть його окремо: спочатку глава Кремля, а потім - очільник Білого дому.

Нагадаємо, президенти Сполучених Штатів та Росії вирішили зустітися 16 червня у Женеві після тривалих переговорів. Зустрічі передував напружений період заочного спілкування: після входження на посаду президент Джо Байден публічно називав Володимира Путіна убивцею, запровадив новий санкційний пакет проти Росії та вислав десяток московських дипломатів додому. Зустрітися із Путіним він сам запропонував на нейтральний території у Європі після самітів із Великою сімкою, НАТО та Європейським Союзом.

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