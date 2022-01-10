У Женеві розпочалися переговори Росії та США щодо "гарантій безпеки" (фото)

У Женеві розпочалися переговори Росії та США щодо "гарантій безпеки" (фото)

Захід відбувається на території постпредства США при відділенні ООН у Женеві.

У швейцарській Женеві стартували перемовини США і РФ в межах діалогу щодо російських "гарантій безпеки".

Про це повідомляє CNN з посиланням на речника державного департаменту США.

Відомо, що делегацію РФ очолюють заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков та заступник міністра оборони Олександр Фомін, американську – перший заступник держсекретаря США Венді Шерман. Перемовини представників США і РФ стосуються, зокрема, нарощування російських військ біля українських кордонів.

"Сполучені Штати віддані принципу "нічого про вас без вас", коли йдеться про безпеку наших європейських союзників і партнерів, зокрема про Україну. Ми на усіх рівнях єднаємося з нашими союзниками і партнерами і ми продовжимо це робити у наступні дні і тижні", - сказано в повідомленні.

"Зараз у Женеві триває позачергова сесія двостороннього діалогу зі стратегічної стабільності. Сполучені Штати прислухаються до занепокоєння Росії та поділяться своїми, але ми чітко давали зрозуміти, що не будемо обговорювати європейську безпеку без наших союзників і партнерів", - підтвердила заступниця державного секретаря США Венді Шерма в Twitter.

До слова, перемовини відбуваються на території постпредства США при відділенні ООН у Женеві у закритому форматі.

Зауважимо, вже 12 січня відбудеться засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.

Нагадаємо, 9 січня відбувся перший раунд переговорів щодо так званих "гарантій безпеки", яких вимагає Москва від США й НАТО.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ Росії опублікувало текст проєкту Договору між Росією та США щодо "гарантій безпеки", а також Угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО.

Москва вимагає від НАТО юридично закріпити відмову від приймання України до Альянсу. Росія пропонує США підписатися під тезою про те, що відтепер з Україною заборонено розвивати "двосторонню військову співпрацю".

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