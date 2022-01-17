У Жулянах приземлився літак із Порошенком на борту

Об 11:00 у Печерському суді Києва розпочнеться засідання щодо обрання запобіжного заходу.

В аеропорту "Київ" приземлився літак з Варшави, на борту якого перебуває п'ятий президент України Петро Порошенко, підозрюваний у державній зраді.

На території летовища зібралися прихильники колишнього президента України та правоохоронці.

Петру Порошенку висунули підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про незаконне постачання вугілля з окупованих територій. Спільником п'ятого президента у цій справі обвинуваєтиься народний депутат від "ОПЗЖ" Віктор Медведчук.

Також читайте Порошенко пообіцяв прийти до суду, де йому обиратимуть міру запобіжного заходу

Вже об 11:00 у Печерському суді Києва повинне розпочатися засідання щодо обрання запобіжного заходу Порошенку.

Сам президент під час брифінгу у Варшаві 16 січня повідомив, що прибуде до Печерського районного суду, де йому обиратимуть запобіжний захід. Водночас політик висловив сумнів, що його заарештують після повернення до України.

Нагадаємо, 20 грудня Державне бюро розслідувань офіційно підтвердило і опублікувало відео про вручення підозри п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозру вручили у справі про так звану "вугільну держзраду".

Перед Новим року, 29 грудня, Печерський районний суд міста Києва розглянув заяву прокурора, якою той просив повернути на доопрацювання клопотання щодо тримання під вартою підозрюваного у державній зраді п'ятого президента Петра Порошенка.

Читайте також: